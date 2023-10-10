Benzin ve motorin fiyatlarına savaş darbesi

İsrail-Filistin gerilimi dünya ekonomisinde endişeye neden oldu. Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerken gözler kış aylarının da gelmesiyle enerji fiyatlarına çevrildi.

Benzin ve motorin fiyatlarına savaş darbesi

Küresel risklerin artması enerji maliyetlerinde artışa neden olacak gibi görünüyor.

Buna bağlı olarak zaten yüksek seyreden enflasyon rakamlarının daha da artacağı endişesi doğdu.

"UMARIM BÖYLE KALIR"

NTV’de yer alan habere göre, Küresel ekonomide gözler İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara çevrildi. Savaşın ilk etkisi enerji fiyatlarında görüldü.

Brent petrol fiyatı yüzde 5 artarak 88 dolara kadar çıktı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları bir günde yüzde 12,5 yükseldi.

İsrail'in Chevron şirketine Tamar platformundaki üretimi durdurma talimatı vermesi artışı tetikledi. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, "Henüz piyasaların fiyatlaması bu işin uzayacağı yönünde bir fiyatlama değil. Umarım böyle kalır. Her an haber akışı bu tabloyu değiştirebilir." dedi.

İKİ KRİTİK KONU VAR

Analistlere göre, savaşa ne kadar süreceği ve bölgeye yayılıp yayılmayacağı kritik önem taşıyor. Enerji fiyatlarında artışın sürüp sürmeyeceğini bu iki gelişme belirleyecek.

Aslanoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Petrol fiyatındaki yükseliş genelde kısa sürede enflasyona ve enflasyon beklentilerine olumsuz yansıyor.

Bu da alım gücünü olumsuz etkilediği için talebi baskılarken, savaşın yarattığı psikoloji kanalıyla alımların azalması büyümeyi daha fazla etkileyebilir."

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