Akaryakıt zammı hakkında konuşan AKP'li: Arabası olan düşünsün benim arabam yok

İstanbul’da sokak röportajına konuşan AKP’li vatandaş, Akaryakıt zammını nasıl karşıladınız? Sorusuna “Arabası olanlar düşünsün benim arabam yok” Yanıtını verdi.

Akaryakıt zammı hakkında konuşan AKP'li: Arabası olan düşünsün benim arabam yok

İstanbul’da bir vatandaş, muhabir tarafından kendisine sorulan Akaryakıt zammını nasıl karşıladınız? Sorusuna şaşırtıcı yanıtlar verdi.

ARABASI OLANLAR DÜŞÜNSÜN. BENİM ARABAM YOK

Akaryakıt zammını nasıl karşıladınız? Sorusuna vatandaş:

“Zamları İyi karşıladım. Arabası olanlar düşünsün. Benim arabam yok. Akaryakıt zammı diğer ürünlerinde fiyatını artıyor ama şartlar neyi gösteriyorsa o. Eskiden Asgari ücret 900 tl’ydi bugün de 12.000 lira Alım gücümüz hep aynıydı ekonomik kriz yok ifadelerini kullandı.”

Ak partili vatandaşın röportajı sosyal medyada gündem olurken sosyal medya kullanıcıları, vatandaşa yoğun tepki gösterdi.

qq1.jpg

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı Güncel
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na Tunceli telefonu. 'Sizden habersiz Tunceli'ye geldim' Güncel
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na Tunceli telefonu. 'Sizden habersiz Tunceli'ye geldim'
Hatay'da hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı Güncel
Hatay'da hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
MİT destekli yelkenli tekneyle göçmen kaçakçılığı operasyonu 7 organizatör tutuklandı Güncel
MİT destekli yelkenli tekneyle göçmen kaçakçılığı operasyonu 7 organizatör tutuklandı
Çorum'da zimmetine para geçiren belediye çalışanı tutuklandı Güncel
Çorum'da zimmetine para geçiren belediye çalışanı tutuklandı
Mangal sevdası ormanı yakıyordu Güncel
Mangal sevdası ormanı yakıyordu