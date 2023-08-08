Akaryakıt zammı hakkında konuşan AKP'li: Arabası olan düşünsün benim arabam yok

İstanbul’da bir vatandaş, muhabir tarafından kendisine sorulan Akaryakıt zammını nasıl karşıladınız? Sorusuna şaşırtıcı yanıtlar verdi.

ARABASI OLANLAR DÜŞÜNSÜN. BENİM ARABAM YOK

Akaryakıt zammını nasıl karşıladınız? Sorusuna vatandaş:

“Zamları İyi karşıladım. Arabası olanlar düşünsün. Benim arabam yok. Akaryakıt zammı diğer ürünlerinde fiyatını artıyor ama şartlar neyi gösteriyorsa o. Eskiden Asgari ücret 900 tl’ydi bugün de 12.000 lira Alım gücümüz hep aynıydı ekonomik kriz yok ifadelerini kullandı.”

Ak partili vatandaşın röportajı sosyal medyada gündem olurken sosyal medya kullanıcıları, vatandaşa yoğun tepki gösterdi.