Motorine 4 TL, benzine de 3 TL zam bekleniyor iddiası

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki artışlar sonucunda gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. İddiaya göre benzin ve motorin fiyatlarında yeni zamlar yaşanacak.

Motorine 4 TL, benzine de 3 TL zam bekleniyor iddiası

Akaryakıt sektöründe son haftalar zamlarla geçiyor.

Seçimden önce benzin ile motorin fiyatlarına gelen ÖTV ve döviz ile brent petrol zamları sonra akaryakıt fiyatları 2 kata yakın yükseldi.

Seçimden önce 19 lira seviyesinde olan benzin fiyatı seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen 36 liraya kadar çıktı.

Yaşanan yükselişlere yenilerinin ekleneceği iddiaları sosyal medya üzerinde dolaşmaya başladı.

Brent petrolün varil fiyatının 82 dolardan 86 dolara kadar yükselmesi, dolar kurunun 27 liraya kadar gelmesi ile birlikte akaryakıta yeni bir zam beklentisi oldu.

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Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarda "Bu hafta Benzine 3 Motorine ise 4 TL zam gelmesi bekleniyor" denildi. Henüz bu konuda sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmedi.

Şu anda piyasada benzin fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası: 36.04 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 36.14 Türk Lirası
Ankara: 36.57 Türk Lirası
İzmir: 36.70 Türk Lirası

Motorin fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası: 36.40 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 36.46 Türk Lirası
Ankara: 36.95 Türk Lirası
İzmir: 37.12 Türk Lirası

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