Akaryakıta da zam geldi. Benzinin fiyatını solladı 

Motorinden sonra akaryakıt ürünlerine de zam geldi. Gece yarısı gelen zam ile birlikte gazyağının litre fiyatı 3 lira 32 kuruş arttı.

Kalorifer yakıtı (kalyak) litrede 69 kuruş zamlanırken fuel oil 44 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatına ise 15 kuruş zam yapıldı.

Yapılan zamlardan sonra İstanbul'da gazyağının litre fiyatı benzin fiyatını solladı ve 25,85 TL'ye çıktı. Kalyak fiyatı 21,62 lira olurken fuel oilin fiyatı 17,53 TL ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 11,88 TL'den satılıyor.