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Akaryakıta da zam geldi. Benzinin fiyatını solladı 

Akaryakıt ürünlerinden gazyağı, kalyak, fuel oil ile yüksek kükürtlü fuel oil fiyatlarına zam geldi. Gazyağının litre fiyatı 3 lira 32 kuruş arttı. Yapılan zamlardan sonra İstanbul'da gazyağının litre fiyatı benzin fiyatını solladı ve 25,85 TL'ye çıktı. 

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 09:22
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Akaryakıta da zam geldi. Benzinin fiyatını solladı 

Akaryakıta da zam geldi. Benzinin fiyatını solladı 
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Motorinden sonra akaryakıt ürünlerine de zam geldi. Gece yarısı gelen zam ile birlikte gazyağının litre fiyatı 3 lira 32 kuruş arttı.

Kalorifer yakıtı (kalyak) litrede 69 kuruş zamlanırken fuel oil 44 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatına ise 15 kuruş zam yapıldı.

Yapılan zamlardan sonra İstanbul'da gazyağının litre fiyatı benzin fiyatını solladı ve 25,85 TL'ye çıktı. Kalyak fiyatı 21,62 lira olurken fuel oilin fiyatı 17,53 TL ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 11,88 TL'den satılıyor.

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Ss
11.10.2022 09:34
Seçim için büyük para lazım samlar durmayacak yulbaşında görün siz zamları cezalar harçlar vergiler  
 
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