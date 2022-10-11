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Bir zam da mobil tarifelere. Milyonlar daha pahalıya konuşacak işte rakamlar

Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değişikliğe gidildi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 19:51
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Mobil tarifelere zam: Yıllık artış yüzde 77yi buldu

Bir zam da mobil tarifelere. Milyonlar daha pahalıya konuşacak işte rakamlar
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nin Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1.23 TL’den 1.55 TL’ye yükseldi.

YÜZDE 77 ORANINDA ARTIŞ

Bu ücret 1 Ekim 2022 tarihinde 87.53 kuruş idi. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 77 artmış oldu. Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'nde1 Nisan 2022 tarihine göre yüzde 26 , yıllık ise yüzde 77 düzeyinde değişen zamlar şu şekilde gerçekleşti:

 

Geçen yılın Ekim ayında 8.7 TL olan yurtdışı aramanın dakika ücreti, 1 Ekim 2022’den itibaren 15.42 TL’ye, hat devir ücreti 16.58 TL’den 29.42 TL’ye, numara değişikliği ücreti 37.82 TL’den 67.11 TL’ye, açma kapama ücreti 38.58 TL’den 68.46 TL’ye çıkmış oldu.

Yapılan son zamların ardından bilinmeyen numaralar servisini aramanın dakika ücreti de son bir yılda 2.46 TL’den 4.36 TL’ye yükseldi.

 

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