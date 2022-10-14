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İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam

Motorine gelen 2 TL 13 kuruşluk indirim, aracı olan vatandaşların yüzünü güldürmüştü. Akaryakıta gelen indirim kısa sürdü. Sektör kaynakları, Cumayı cumartesiye bağlayan gece motorine 1 lira zam geleceğini bildirdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 00:58
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İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam

İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
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Genova Petrol Borsası’ndaki yükseliş üzerine motorine zam bekleniyor.

Geçen hafta motorin miktarı 6 günde 4 defa arttı. Bu hafta başında yapılan ilk seferde 1,10 Türk Lirası, ikinci sefer 1,39 Türk Lirası, üçüncü sefer 1,53 Türk Lirası, dördüncü sefer ise 1,39 Türk Lirası mazot litre fiyatına zamlandı. Altı günde dört zamla bir litre motorinin fiyatı 24 liradan 28 liraya yükseldi.

YENİ BİR ZAM HESAPLANDI

Üst üste zammın geldiği motorin fiyatına dün 2 TL 13 kuruş gelen indirim haberi yüzleri güldürmüştü. Ancak akaryakıtta indirim kısa sürdü. Genova Petrol Borsası’ndaki yükseliş üzerine motorine zam bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin fiyatına yeni bir zam hesaplandı.

1 LİRA ZAM GELECEK

Üst üste gelen zamlar, motorin fiyatını toplamda 5 TL 39 kuruş birden artırmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre cumayı cumartesiye bağlayan gece motorine 1 lira zam geleceği öğrenildi.

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