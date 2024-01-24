Akaryakıta gece yarısı dev zam geldi. Yeni fiyatlar şöyle oldu

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geldi. Geçen hafta da hafta LPG'ye ve Motorine zam gelmişken bir zam daha geldi. Benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruşluk dev zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 38.34 TL'ye Ankara'da 38.97 TL'ye ve İzmir'de 39.20 TL'ye çıktı.

MOTORİNE DE YENİ BİR ZAM GELİYOR MU?

Motorin grubundaysa yakın zamanda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmediği ifade edildi.

Sektör kaynakları Kızıldeniz'de yaşanan krizin fiyatları etkilemeye devam edeceği uyarısında bulundu.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Yemen’deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ediyor.,

Dünyadaki ciddi tedarik sorunu yaşanabileceği ve bunun petrol fiyatlarına yansıyabileceğine dair uzmanların yorumları da gerçekleşmeye devam ediyor.

Kaliforniya merkezli çok uluslu enerji şirketi Chevron’un CEO’su Michael Wirth konuyla ilgili açıklama yaptı. Wirth, “Kızıldeniz'deki kriz, petrol akışına yönelik ciddi riskler oluşturuyor ve gerginliklerin Ortadoğu'da büyük bir arz kesintisine yol açması halinde fiyatlar hızla değişim gösterebilir. Bu da çok ciddi bir durum ve daha da kötüye gidiyor. ABD ham petrolünün varil başına 73 doların altında işlem görmesine şaşırıyorum çünkü riskler oldukça ciddi. Dünyadaki petrolün büyük bir kısmı bu bölgeden akarken ve kesilmesi durumunda işlerin çok hızlı değiştiğini görülebilir. 18 küresel lojistik şirketi, gemilerini Kızıldeniz’den çekti, güzergahın uzamasına rağmen Ümit Burnu’na yönlendirdiğini belirtti" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI NASIL?

İstanbul Avrupa'da motorin fiyatı 40,26 TL

İstanbul Anadolu'da motorin fiyatı 40,19 TL

Ankara'da motorinin litre fiyatı 40,96 TL

İzmir'de motorinin litre fiyatı 41,16 TL

LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa'da LPG fiyatı 20,28 TL

İstabul Anadolu'da LPG fiyatı 19,76 TL

Ankara'de LPG fiyatı 20,15 TL

İzmir'de LPG fiyatı 19,87 TL