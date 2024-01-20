Akaryakıta bir zam daha. Vatandaş yüzünü motorin zammıyla yıkadı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarında zamma yol açıyor.

Son olarak 3 Ocak’ta ÖTV’de yapılan düzenlemenin ardından benzinin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 lira artış gösterdi. 4 Ocak’ta ise motorin fiyatlarına 41 kuruş indirim geldi. Son olarak motorine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 15 kuruşluk zam yapıldı.

İSTANBUL ANADOLU

20 Ocak güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin: 36,87 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre: 40,22 TL

İSTANBUL AVRUPA

İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı: 19,85 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 36,78 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı: 40,12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 20,11 TL

ANKARA

Ankara’da benzin litre fiyatı: 37,50 TL

Ankara’da motorin litre fiyatı: 40,88 TL

Ankara’da LPG litre fiyatı: 20,29 TL

İZMİR

İzmir’de benzin litre fiyatı: 37,69 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 41,10 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 20,32 TL

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liraydı.

Seçimlerden bugüne kadar benzine 18 lira, motorine de 21 lira zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de içinde olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler temel alınarak rafineriler tarafından hesaplanır.

Bu hesaplanma sonucunda ise dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve şehirlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.