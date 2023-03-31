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Akaryakıta zam mı geldi? 31 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarının yeni haftada nasıl seyrettiğini merak ediyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 31 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları..

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:14
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Akaryakıta zam mı geldi? 31 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları

Akaryakıta zam mı geldi? 31 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları
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Motorin grubunda yapılan zammın ardından vatandaşlar yakın zamanda akaryakıt fiyatlarının ne durumda olduğunu araştırıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 31 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları..

İşte 31 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları:

İSTANBUL BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,31 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 20,43 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,35 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 20,49 TL

ANKARA BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,72 TL

Motorin fiyatı: 20,83 TL

İZMİR BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,70 TL

Motorin fiyatı: 20,91 TL

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