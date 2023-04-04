Bu akşam akaryakıta haşırt dı bilekbord geliyor. Seçim yatırımı kısa sürdü

Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor.

Seçime sayılı günler kala hükümet bugün LPG’ye indirim yaptı. Otogazın fiyatı 2 lira 12 kuruş birden düştü. İndirimin ardından otogazın fiyatı İstanbul'da 10 lira 25 kuruşa, Ankara'da 10 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 30 kuruşa geriledi.

Ancak bu gece yarısından sonra da benzine 1 lira 12 kuruş zam yapacak.

Benzinin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 31 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 36 kuruşa, Ankara 21 lira 70 kuruşa, İzmir'de 21 lira 69 kuruşa depolara dolduruluyor.

ZAM GELİYOR

Benzin 1 lira 12 kuruşluk zam sonrası: İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 43 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 22 lira 48 kuruşa, Ankara 22 lira 82 kuruşa, İzmir'de 22 lira 81 kuruşa yükselecek.

Zammın pas geçtiği motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 40 kuruş, İstanbul’un Avrupa Yakası'nda 20 lira 46 kuruşa, Ankara 20 lira 82 kuruşa, İzmir'de 20 lira 90 kuruşa satılıyor.

Zam gençler arasında sıkça kullanılan haşırt dı bilekbord (haşırt to the blackboard) sözünü akıllara getirdi.