Benzinde bu gece olanlar olacak

LPG'ye bugün indirim yapan hükümet, bu gece yarısından sonra da benzine 1 lira 12 kuruş zam yapacak.
Benzinin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 51 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 56 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 93 kuruşa depolara dolduruluyor.
1 lira 12 kuruşluk zam sonrası benzinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 51 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 56 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 93 kuruşa yükselecek.
Benzinin litre fiyatı ve motorin fiyatları haftayı bu rakamlarla kapatmıştı:
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,31 TL, Anadolu Yakası motorin fiyatı: 20,43 TL, Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,35 TL ve Avrupa Yakası motorin fiyatı: 20,49 TL
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