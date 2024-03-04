Akaryakıtta bu gece neler olacak neler. Emekliler sevinçten havalara uçacak

Vatandaş aldığı 3 kuruş maaşla, ayın ortasını bile getiremezken, aldıkları maaş ev kiralarına bile yetmiyor. Emekliler umudunu seyyanen zamma bağlamış durumda.

Ancak hükümet emekliye yapılacak seyyanen zam konusunda bir açıklama yapmazken, geçtiğimiz günlerde 49 kuruşluk zam yaptığı LPG'ye bu gece yarısında sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde 84 kuruş daha zam yapacak.

Son dakika değişikliği olmazsa 84 kuruşluk zam sonrası LPG İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 21 lira 79 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 21 lira 28 kuruşa, Ankara'da 21 lira 69 kuruşa, İzmir'de 21 lira 36 kuruşa depolara doldurulacak.

Akaryakıt zamlarının kendilerini deliyi döndürdüğünü söyleyen bir vatandaş "İnanın zamla yatıp zamla kalkıyorum. Hükümet bizi öyle güzel yoluyor ki bir ürüne zam yapılmadığı gün herkes 'Gerçek mi? Zam yapılmadı mı? Nasıl oldu bu ya?' diye birbirinin suratına bakacak. Hatta aldığı bir kaç ürünün fiyatına zam yapın diye kasiyere geri bile verecek. Çünkü inek gibi sağılmaya alıştık" yorumunu yaptı.