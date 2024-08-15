Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin

Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Akasya Durağı'nda Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Aslı Altaylar’ın son hali ortaya çıktı.

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Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin 1

Melek Baykal, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya ve Pelin Sönmez gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı Akasya Durağı dizisi, bir dönem ekranlarda fırtınalar estiriyordu.

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Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin 2

Yıllar geçmesine rağmen, dizinin tekrar bölümleri hala ilgiyle izleniyor ve sevilen oyuncularının son halleri sosyal medyada merak konusu oldu.

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Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin 3

Akasya Durağı'nda Gülbin, nam-ı diğer Gülibik karakterine hayat veren Aslı Altaylar, yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu.

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Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin 4

2008 ve 2012 yılları arasında televizyon ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

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Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin 5

Dizinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin 6

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı'nda Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez başrolleri paylaşıyordu.

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Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin 7

Dizinin oyuncuları, son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

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Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin 8

Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri, dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak edildi.

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Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin 9

Akasya Durağı'nda Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Aslı Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar ve Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti.

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Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin 10

Gülbin karakteriyle hafızalara kazınan Altaylar, son haliyle görenleri şaşırttı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla beğeni topladı.

Instagram'da 54 bin takipçisi bulunan Aslı Altaylar, takipçilerini mest etmeye devam etti.

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