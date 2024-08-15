Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin

Melek Baykal, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya ve Pelin Sönmez gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı Akasya Durağı dizisi, bir dönem ekranlarda fırtınalar estiriyordu.
Yıllar geçmesine rağmen, dizinin tekrar bölümleri hala ilgiyle izleniyor ve sevilen oyuncularının son halleri sosyal medyada merak konusu oldu.
Akasya Durağı'nda Gülbin, nam-ı diğer Gülibik karakterine hayat veren Aslı Altaylar, yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu.
2008 ve 2012 yılları arasında televizyon ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
Dizinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Bir döneme damga vuran Akasya Durağı'nda Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez başrolleri paylaşıyordu.
Dizinin oyuncuları, son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri, dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak edildi.
Akasya Durağı'nda Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Aslı Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar ve Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti.
Gülbin karakteriyle hafızalara kazınan Altaylar, son haliyle görenleri şaşırttı.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla beğeni topladı.
Instagram'da 54 bin takipçisi bulunan Aslı Altaylar, takipçilerini mest etmeye devam etti.