Akbank "İhracatçı Buluşması"nı gerçekleştirdi

Bankanın, etkinlik açılış konuşmasını Akbank Genel Müdürü Kaan Gür gerçekleştirdi. Buluşmanın panel bölümünde ise Hakan Güldağ moderatörlüğünde Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, BCG Group Yönetici Ortağı Lale Dağlı Ertok ve Megamerchant Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yaman Alpata panelistler olarak yer aldılar.

Düzenlenen panelde Türkiye’nin ekonomik durumu, küresel ticarette markalaşmanın önemi gibi konulara yer verildi.

Türkiye'nin refahı için, dünya ticaretinde güçlenmesi ve rekabet avantajı kazanmasının önem arz ettiğini dile getiren Gür, ihracatçılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve çalışmalarına ivme katacak çözümleri sunmayı önemli bir görev olarak gördüklerini bu amaçla bu ekosistemdeki önemli oyuncularla işbirliği içerisinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Gür, "2023 yılsonunda 226 milyar liralık sürdürülebilir finansman hacmine ulaşarak 2030 yılına kadar 200 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlama hedefini aştıklarını bu başarı sonucunda hedefin 800 milyar TL’ye yükseldiğini söyledi.