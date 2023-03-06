Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi

Akbank'tan promosyon ve kredi atağı. Banka, şimdi de SGK prim borcunu ödemek için Akbank EYT Kredisi kullanacak müşterilerine %1.78’den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor. SGK emekli maaşını Akbank’tan alanlara ise 8.500 TL’ye varan ödül fırsatı sunuyor.

SGK emekli maaşını Akbank’tan alacak olan emeklilere 7.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. İlk kez Axess veya Wings karta sahip olacak SGK emekli müşterilerine ise yıl boyunca her ay 1.000 TL harcama sözüne ilave 1.500 TL chip-para hediye ediyor. Üstelik emekliler, şubeye gitmeden Akbank Mobil, Müşteri İletişim Merkezi ve www.akbank.com üzerinden kolayca maaşlarını Akbank’a taşıyabiliyor.

Kampanya kapsamında aylık net geliri 3.499 TL’ye kadar olan SGK emeklilerine 3.000 TL promosyon ve 1.200 TL ek promosyon, 3.500 TL-7.499 TL arasında olanlara 3.500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 7.500 TL-9.999 TL arasında olanlara 4.500 TL promosyon ve 1.750 TL ek promosyon, 10.000 TL ve üzerinde olanlara ise 5.000 TL promosyon ve 2.000 TL ek promosyon imkanı sağlanıyor. Promosyonlardan yararlanabilmek için yeni SGK emeklisi olan müşterilerin maaşını 3 yıl Akbank’tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları hesaplarına geçmeden 2 gün önce para çekme imkânı da sunuyor. Akbank’tan emekli maaşını alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada, Akbanklılar maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini faizsiz kullanabiliyor.