Akbelen'de asker ile vatandaşlar karşı karşıya geldi

Akbelen Ormanı'nda katliama karşı direnen vatandaşlar ve bölgedeki Jandarma ekipleri karşı karşıya geldi. Bir vatandaşın jandarma tarafından bölgeden yaka paça götürüldüğü görüntüler ve ardından yaşananlar durumun vahametini ortaya koyar nitelikte.

Akbelen'de asker ile vatandaşlar karşı karşıya geldi

Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı köylülerin, yöre halkının ve desteğe gelen vatandaşların direnişi sürüyor. Akbelen köylülülerinin direnişi altıncı gününde de devam ediyor.

Öte yandan Muğla, İzmir, Denizli, Aydın, İstanbul gibi birçok şehirden çevre örgütleri ve vatandaşlar İkizköylülere destek olmak için Akbelen’e gelmeye devam ediyor. Burada direnişe destek olan vatandaşlar, ağaçlarının kesilmemesi için direnen köylüleri yalnız bırakmayacakları söylüyor.

Bölgeden gelen görüntüler ise ormanda bulunan vatandaşların ve jandarmanın karşı karşıya geldiğini gösteriyor. Bir vatandaşın jandarma tarafından bölgeden yaka paça götürüldüğü görüntüler ve rdından yaşananlar durumun vahametini ortaya koyuyor.

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