Jandarma Akbelen'de ağaçları koruyanlara bağırdı: Yeter sizden 5 gündür çektiğimiz lan

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen ormanında direniş sürerken, jandarma ve halk karşı karşıya geldi. Jandarma bölgede bulunan vatandaşlara "Yeter sizden 5 gündür çektiğimiz" diye bağırdı.

Jandarma Akbelen'de ağaçları koruyanlara bağırdı: Yeter sizden 5 gündür çektiğimiz lan

Editör: Osmancan EROK

Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı köylülerin, yöre halkının ve desteğe gelen vatandaşların direnişi 7. günde de sürüyor.

Muğla, İzmir, Denizli, Aydın, İstanbul gibi birçok şehirden çevre örgütleri ve vatandaşlar İkizköylülere destek olmak için Akbelen’e gelmeye devam ediyor. Burada direnişe destek olan vatandaşlar, ağaçlarının kesilmemesi için direnen köylüleri yalnız bırakmayacakları söylüyor.

JANDARMA: YETER 5 GÜNDÜR SİZDEN ÇEKTİĞİMİZ

Bölgeden görüntüler gelmeye devam ederken ormanda bulunan vatandaşların ve jandarmanın karşı karşıya geldiği anlar kameralara yansıdı.

Videoda genç yaşlı demeden jandarmanın vatandaşa güç uyguladığı görülürken, orada bulunan bir kadın jandarmaya "ya 70-80 yaşındaki insanları bir bırakın" diye bağırdı. Kimileri ise "nedir bu öfke" diye tepkisini gösterdi.

İki gün önce çekildiği düşünülen bir görüntüde ise jandarmalardan birinin "Yeter 5 gündür sizden çektiğimiz lan." dediği görüldü. Vatandaş "ne çekiyorsunuz ki bizden" diye sorarken, bir diğeri ise "ananız babanız yaşındaki insanlara yaptığınıza bakın ya" diyerek duruma tepki gösterdi.

Jandarma kendisini savunurken "biz de keyfimize gelmedik" dedi.

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