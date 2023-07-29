Zülfü Livaneli direnişe destek için Akbelen'de. Vatandaşlarla "Kardeşin duymaz" türküsünü söyledi

Akbelen'deki orman katliamını durdurmak için direnişe devam eden vatandaşlara Zülfü Livaneli'den destek geldi. Kolluk kuvvetlerinin sert müdahalelerine maruz kalan vatandaşlar Livaneli ile "Kardeşin duymaz" türküsünü söyleyerek mesaj verdi.

Zülfü Livaneli direnişe destek için Akbelen'de. Vatandaşlarla "Kardeşin duymaz" türküsünü söyledi

Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı köylülerin, yöre halkının ve desteğe gelen vatandaşların direnişi sürüyor.

Muğla, İzmir, Denizli, Aydın, İstanbul gibi birçok şehirden çevre örgütleri ve vatandaşlar İkizköylülere destek olmak için Akbelen’e giderken son destek Zülfü Livaneli'den geldi.

AKBEKEN'DEN "KARDEŞİM DUYMAZ" TÜRKÜSÜ İLE MESAJ

Akbelen Direnişi'ne destek için kesim işlerinin engellenmeye çalışıldığı bölgeye giden Livaneli, vatandaşlarla birlikte "Kardeşim duymaz" türküsünü söyledi.

Yaklaşık 6 gündür kolluk kuvvetlerinin sert müdahaleleri ile karşılaşan vatandaşlar Livaneli ile moral bulurken türkünün sözleri ile mesaj verdi. Direnişe katılan vatandaşlar Livaneli ile türkü söyledikleri o anları cep telefonları ile kayda aldı.

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