Vatandaş böyle protesto ediyor: Katil Limak Akbelen’den defol

Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı, bölge halkı ve yaşam savunucuları, Akbelen Ormanı'nda Limak'ın maden genişletmek amacıyla gerçekleştirmek istediği ağaç kesimine karşı direnmeye devam ediyor. Sık sık jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan yurttaşlar, tüm engellemelere rağmen orman katliamını durdurmak için mücadele ediyor.

Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı yöre halkının ve desteğe gelen vatandaşların eylemi 7. günde de sürüyor.

Polis ve jandarma tarafından abluka altına alınan direniş yerinden Yeniçağ yazarı Sedat Kaya'nın haber merkezimize ulaştırdığı son görüntülerde, vatandaşlardan “Direne direne kazanacağız, Akbelen için adalet, orman için adalet, ağaç için adalet. Katil Limak Akbelen'den defol” seslerinin yükseldiği duyuluyor.