Akbelen'deki katliamın boyutu ortaya çıktı

Muğla Valiliği'nin Akbelen Ormanı'na 130 bin ağaç dikileceğini açıkladı. Bu açıklamayı baz alarak tahminde bulunan Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı Hüsrev Özkara, kesilen ağaç sayısının 65 bin olduğunu iddia etti.

KAYNAK: ANKA
Akbelen'deki katliamın boyutu ortaya çıktı

Akbelen'de doğa nöbeti tutan vatandaşları 'provakatörlükle' suçlayan Muğla Valiliği, bugün yaptığı açıklamada, Akbelen Ormanı’na 130 bin fidan dikileceğini bildirdi. Bu açıklamayı baz alarak Akbelen'deki katliamı tahmin eden Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı Hüsrev Özkara, kesilen ağaç sayısının 65 bin olduğunu iddia etti.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de Limak Holding ve IC Holding’in ortak şirketi YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek amacıyla Akbelen Ormanı'nda yaptığı ağaç kesimine karşı bölge halkının ve çevrecilerin nöbeti sürüyor. Nöbetin sekizinci gününde TOD Başkanı Özkara, basın açıklaması yaparak bölgedeki ağaç katliamına tepki gösterdi.

Muğla Valiliği'nin kesilen ağaçların yerine yeni fidanlar dikileceğini duyurmasına tepki gösteren Özkara, “Bunlar tamamen algı yaratmaya dönük. Sizin elinizde hazır karbon yutakları görevi gören 60-70-80-90 yaşındaki ağaçlar varken, bunun yerine ‘Ben kestiğim miktar kadar dikeceğim’ demek kusura bakmayın aklımızla alay etmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Arazözlerin Akbelen’de vatandaşlara su sıkmak için kullanılmasına da tepki gösteren Özkara, “Biz arazözlerin orman yangınıyla mücadelede kullanıldığını biliriz. TOMA görevi yoktur arazöz araçlarımızın. Maalesef orada bu mücadeleyi veren insanlara karşı TOMA görevi arazözler tarafından kullanıldığını gördük” dedi.

Paris Sözleşmesi'ne aykırı

Yapılan ağaç kesiminin Paris İklim Sözleşmesi'nde Türkiye'nin verdiği sözlere de aykırı olduğunu belirten Özkara, Muğla Valiliği'nin "130 bin fidan dikilecek" açıklamasına tepki göstererek, "İki katı dediğine göre 65 bin adet ağacın kesildiği anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.

Limak ve IC Holding kamuoyunu yanıltıyor

Akbelen Ormanı'nda hükümet desteğini arkasına alan Limak Holding ve IC Holding'in planlı olarak kamuoyunu yanılttığını ifade eden TOD Başkanı Özkara, “Günlerdir, Muğla Akbelen'de devlet gücünü arkasına almış, güç zehirlenmesi yaşayan şımarık iki holdingin yarattığı ağaç katliamına ve hukuksuzluğa, yüreğimiz yanarak ve acıyarak tanıklık ediyoruz. Anayasal bir suç, ülkeyi ve ormanları korumakla görevli polis ve askerlerin korumasında işleniyor” dedi.

Arazözler TOMA olarak kullanıldı

Arazözlerin Akbelen’de vatandaşlara su sıkmak için kullanılmasına da tepki gösteren Özkara, “Biz arazözlerin orman yangınıyla mücadelede kullanıldığını biliriz. TOMA görevi yoktur arazöz araçlarımızın. Maalesef orada bu mücadeleyi veren insanlara karşı TOMA görevi arazözler tarafından kullanıldığını gördük” dedi.

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