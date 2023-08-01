Akbelen'de yarı kesilmiş ağacı direnişçilere bilgi vererek kestiler. Yuh sesleri yükseldi

Muğla’da Limak’ın son kurbanı, günlerdir yıkılmaya direnen yüzlerce yıllık bir ağaç olurken jandarma ağacı kesmek için direnişçilere bilgi verdi.

Akbelen'de yarı kesilmiş ağacı direnişçilere bilgi vererek kestiler. Yuh sesleri yükseldi

Editör: Abdullah Keleş

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de Limak Holding ve IC Holding’in ortak şirketi YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek amacıyla Akbelen Ormanı'nda ağaç katliamı yapıyor.

Muğla İkizköy’de Limak Holding ve IC Holding’in ortak şirketi YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek amacıyla Akbelen Ormanı'ndaki ağaç katliamına karşı direniş devam ediyor.

Nöbet alanının yanı başındaki bir ağaç, günler önce büyük oranda kesilse de devrilmemişti.

Çevresindeki ağaçların dallarından destek alarak yıkılmaya direnen ağaç, Limak’ın kepçesiyle bugün yerle bir edildi.

Kolluk kuvvetleri aktivistlere “Biz bu kesilmiş olan ağacı almaya çalışacağız ama tepkiyle karşılaşmak istemiyoruz” diyerek bilgi verdi.

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Günlerdir yıkılmaya direnen, hayata tutunan yüzlerce yıllık bir ağaç daha Limak tarafından katledildi.

Ağaç kesilirken köylüler, destekçiler ve direnişçiler yuhladı. Video sosyal medyada gündem oldu.

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