Akbelen'e desteğe giden Kılıçdaroğlu iktidara yüklendi: Bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor

Kılıçdaroğlu, termik santral alanının genişletilmesi için orman katliamının yapıldığı Akbeleni ziyaret etti. Ziyaretini sosyal medyadan paylaşan Kılıçdaroğlu sert sözlerle iktidara yüklendi.

KAYNAK: ANKA
Akbelen'e desteğe giden Kılıçdaroğlu iktidara yüklendi: Bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor

Termik santral alanının genişletilmesi için Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesimine karşı vatandaşın verdiği direniş sürüyor. Jandarma’nın biber gazı ve çevik kuvvet ekipleriyle beraber halka müdahalesi tüm hızıyla devam ederken siyasilerin olaylara tepkisi devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olayları yakından görmek ve bu direnişe destek olabilmek için bugün Akbelen Ormanını ziyaret etti.

Ziyaretini sosyal medyadan paylaşan Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:

“Akbelen Ormanı’nda devam eden ağaç kesimine karşı direnen bölge halkına dayanışma ziyaretinde bulunduk. Boşuna mı ‘Bu Beşli Çeteler bu milletin kanını emiyor’ diyordum? Sözüm söz; Kemal kardeşiniz daima yanınızda. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Akbelen’e dokunmayın” dedi.

akbelen1.jpg

Öne Çıkanlar
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Son Haberler
Akşener ’Ben kereste gibi bir erkeği tehdit etmişim. Şimdi tekrar tehdit ediyorum. Bakalım ne yapacaklar' Siyaset
Akşener ’Ben kereste gibi bir erkeği tehdit etmişim. Şimdi tekrar tehdit ediyorum. Bakalım ne yapacaklar'
Kaza yapıp savruldu, yol kenarındaki ailenin arasına daldı Yaşam
Kaza yapıp savruldu, yol kenarındaki ailenin arasına daldı
Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar Spor
Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar
'Barcelona Akbelen'e karşı bu golü atar mısın?' LİMAK'ın Nou Camp ihalesi tehlikede Spor
'Barcelona Akbelen'e karşı bu golü atar mısın?' LİMAK'ın Nou Camp ihalesi tehlikede
Fenerbahçe Cengiz Ünder'i bitirdi. Milli yıldız İstanbul'a geliyor Spor
Fenerbahçe Cengiz Ünder'i bitirdi. Milli yıldız İstanbul'a geliyor
2,5 litre kolaya bir zam daha Ekonomi
2,5 litre kolaya bir zam daha
Çin’i vuran Doksuri Kasırgası nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı Dünya
Çin’i vuran Doksuri Kasırgası nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı