Akbelen'e desteğe giden Kılıçdaroğlu iktidara yüklendi: Bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor

Termik santral alanının genişletilmesi için Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesimine karşı vatandaşın verdiği direniş sürüyor. Jandarma’nın biber gazı ve çevik kuvvet ekipleriyle beraber halka müdahalesi tüm hızıyla devam ederken siyasilerin olaylara tepkisi devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olayları yakından görmek ve bu direnişe destek olabilmek için bugün Akbelen Ormanını ziyaret etti.

Ziyaretini sosyal medyadan paylaşan Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:

“Akbelen Ormanı’nda devam eden ağaç kesimine karşı direnen bölge halkına dayanışma ziyaretinde bulunduk. Boşuna mı ‘Bu Beşli Çeteler bu milletin kanını emiyor’ diyordum? Sözüm söz; Kemal kardeşiniz daima yanınızda. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Akbelen’e dokunmayın” dedi.