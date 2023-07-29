Vatanı toprakları biz de koruyoruz. Jandarmanın karşısına geçen kadın böyle dedi

Editör:İsa Karaarslan

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı son sürat devam ediyor. Jandarma bölgede toplanan köylülere eylemcilere kimi zaman biber gazı sıkıyor kimi zaman da gözaltına alıyor. Bölge barikat altında kimseye geçit verilmiyor. İşte o anlarda çekilen görüntülerde köylülerin söylediği sözler adeta kurşun gibi. Barikatın karşısına geçen bir kadın jandarmalara " Bu ülke hepimizin. Biz vatanı koruyoruz. Biz de vatanı koruyoruz. "Şu an Çanakkale'de yatanlar ayaklansa size teşekkür mü ederlerdi"

Bu görüntüyle Akbelen paylaşımı yapan bir sosyal medya kullanıcısı ise olayı şöyle aktardı:

"Eski Türkler ağaç kesmez, çünkü ağaç ve orman kutsaldır. Çok mecbur kaldığında ormandaki en yaşlı ve çürük olanı seçer, onu da kesmeden önce önünde diz çöker, izin ister, duasını yaparlardı. Günümüzde Toros Yörükleri ve Sarıkeçililer bu inanışa devam ediyorlar. İnsanın ağacı müteahhitlerden korumak zorunda kalması ne hazin, ne acı!"