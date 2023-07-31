Akbelenli köylüler soruyor: Kazıda çıkarılan eserler ne oldu

SEDAT KAYA / YENİÇAĞ

70 yaşındaki İkizköylü Saraçoğlu, “Dört yıl önce kömüre ulaşmak için kazıya başladıklarında arkeolojik bir alana rastladılar. 10'dan fazla arkeolog 2 yıl titiz bir çalışma yaptı. Bizi kazı alanına sokmuyorlardı. Ancak çok miktarda tarihi eser çıktığını biliyoruz. Görenlerimiz var. Karya dönemine ait mozaiklerin bulunduğuna dair kazıda çalışan arkadaşlardan duyumlar aldık. Taşınmaz varlıkların bulunduğunu duymamıza rağmen; buradaki varlıklar taşındı mı? Taşındıysa nerede? Bilgiler nereye verildi? Bunları kim denetledi? Hiçbir bilgi verilmeden gizli saklı yürütülen, çalışanların görüntü alması ve burayla ilgili konuşması yasaklanan bu tarihi kazıda neler bulundu, ne yapıldı da böyle oldu bittiye getirildi” dedi.

Milas Müze Müdürlüğü, İkizköy'den çıkarılan tarihi eserlerin, Ören Arkeopark Alanı'nda sergilendiği açıklarken, Akbelenli köylüler köyden çıkarılanların çok azının Arkeopark'ta olduğunu iddia ettiler.