Akciğerlerin iltihaplanmasını önlüyor. Şeker hastalığa karşı koruyor. İşte şifa saçan ot

Günümüzde birçok insan, sağlık problemlerine doğal çözümler bulma peşinde ve bu amaçla şifalı otlara yöneliyorlar.

Şeker hastalığına karşı koruma sağlayan, akciğer iltihabını önleyen ve şifalı özellikleriyle tanınan ıspıt otu, dikkat çekiyor.

Peki, ıspıt otu tam olarak nedir?

Ispıt otu, parlak mor çiçekleri ve tıbbi faydalarıyla bilinir. Büyük, tüylü yapraklara sahip bu bitki, yalnızca yenilebilir çiçekleri ve yapraklarıyla değil, aynı zamanda yağ üretiminde kullanılan tohumlarıyla da faydalıdır. Yaprakları ve gövdesi gri-yeşil renge sahiptir.

Peki, ıspıt otunun faydaları nelerdir ve hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Omega-6 yağ asitleri bakımından zengin olan hodan yağı, antiinflamatuar özellikleriyle tanınır.

Antioksidanlar, antiinflamatuar bileşenler ve yüksek oranda gama linolenik asit içeriği sayesinde, astım tedavisinden cilt sağlığına kadar geniş bir yelpazede fayda sağlar.

Ispıt otunun çiçekleri ve yaprakları, ateş düşürücü, öksürük kesici ve depresyonla mücadele edici olarak kullanılır. İşte hodan otunun bazı bilinen faydaları:

Ispıt otu çayı, idrar söktürücü etkiye sahiptir.

Akciğer iltihabını önlemede etkilidir.

Sakinleştirici özelliklere sahiptir.

Anne sütünü artırabilir.

Bronşit tedavisine destek olur.

Enflamasyonu azaltmada yardımcıdır.

Sedef hastalığı tedavisinde etkilidir.

Romatizmal ağrılara iyi gelebilir.

Depresyonla mücadelede yardımcı olabilir.

Diyabet riskini azaltmada koruyucu rol oynar.