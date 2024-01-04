Bu karışımı tüketene hastalık uğramıyor. 1 kaşık tüketilmesi yetiyor. Yıllarca öksürtmüyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Bu karışımı tüketene hastalık uğramıyor. 1 kaşık tüketilmesi yetiyor. Yıllarca öksürtmüyor
Karaturpu oyulduğunda içine zencefil, zerdeçal ve bal ekleyerek yapılan karışımın 1 kaşığının tüketilmesi durumunda yıllarca öksürtmediği ortaya çıktı.

Gün olmuyor ki doğal besinler yönelen insanlar hastalıklarına derman bulmasın.

Mucize karışımların ortaya çıkması süreci devam ediyor.

Son olarak ortaya çıkan karaturp, zencefil, zerdeçal ve bal karışının şifa saçtığı bildirildi.

Karaturbun kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek için harika bir sebze olduğu biliniyor.

Bu bitkinin öksürük, balgam ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğinin altı çizildi.

Karaturpu oydunuzda içine zencefil, zerdeçal ve bal ekleyerek doğal bir ilaç yapabileceğiniz söylendi.

Bu karışımın babaannelerimizin bize öğrettiği bir sır olduğu bildirildi.

Karaturp, aynı zamanda sindirim, karaciğer, kan şekeri ve cilt sağlığı için de faydalı olduğu biliniyor.

C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olduğunun altı çizildi.

Karaturpun diğer faydalarını öğrenmek için bir sağlık uzmanına danışabileceğiniz önerildi.

Karaturpu oyulduğunda içine zencefil, zerdeçal ve bal ekleyerek bu karışımının yapıldığının altı çizildi.

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