Salgın döneminde grip en çok çocukları vuruyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, influenza (grip) salgınlarında çocukların yetişkinlere göre daha fazla etkilendiğini belirtti.

Influenza, dünyada en yaygın enfeksiyonlardan biri olup, soğuk algınlığından daha şiddetli semptomlara neden olabilir.

Dr. Taneri, özellikle salgın dönemlerinde çocukların bu hastalıktan daha fazla etkilendiğine dikkat çekti ve antiviral ilaçların önemini vurguladı.

Tanı konulduktan sonraki ilk 24-48 saat içinde tedaviye başlamanın hayati olduğunu, aksi takdirde hastalığın ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ifade etti.

Dr. Taneri, grip sezonunda kalabalık yerlerden ve hasta kişilerle temastan kaçınmanın önemine değindi.

Hijyenin ve sık el yıkamanın, yatak istirahatinin, bol sıvı alımının ve dengeli beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalığın tedavisine katkıda bulunacağını söyledi.

Ayrıca, grip aşısının etkinliğini ve Dünya Sağlık Örgütü'nün her yıl grip aşısının önemini vurguladığını hatırlattı.

Risk grubundaki kişilerin ve grip geçirmemiş olanların aşı yaptırmasının önemli olduğunu, çocuklarda grip belirtileri görüldüğünde derhal doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

Erken teşhis ve tedavi ile hastalığın komplikasyonlarının önüne geçilebileceğini vurguladı.