﻿Akıllara durgunluk veren gelenek! Ağlamayan geline dayak

Çin'deki etnik grupların en kalabalık nüfusa sahip olanlarından biri olan Tujialar, sahip olduğu tuhaf gelenekleriyle biliniyor. Bilhassa düğünle alakalı gelenekleri bir hayli ilgi çekici.

Tujia'lara göre bir kadın gelin olacağı zaman, aile evinden çıktığı için muhakkak ağlamak zorunda. Hatta bu o kadar mühim bir şey ki, ne kadar güzel ağlarsa o kadar zeki ve güzel özelliklere sahip olduğu düşünülüyor.

30 GÜN BOYUNCA AĞLAMAK ZORUNDA

Geleneğin tuhaf noktası, gelinin düğünden bir ay önce ağlamaya başlaması. Bir ay önceden başlamak kaydıyla gelin, 30 günün her gecesi 1 saat ağlamak zorunda. Geline 10. günden itibaren annesi de katılıyor. 20. günden itibaren de kız kardeşler, teyzeler, halalar da katılmak suretiyle düğün gününe kadar bu seremoni devam ediyor.

AĞLADIĞI SAYI KADAR ÖNÜNE TABAK KOYULUYOR

Düğünden bir gün önce komşularından 8 bekar kız ve gelinin ailesi, gelinin ailesinin evinde hep beraber şarkılar seslendiriyor. Sabaha kadar süren bu şarkı söyleme seremonisi esnasında da gelin olacak genç kız 10 defa ağlamak zorunda. Ağladığı sayı kadar önüne yemek tabağı koyuluyor. 10 tabak yemek olana kadar ağlayan genç kızın önünden tabaklar daha sonra birer birer bir araya geliyor.



NORMAL BİR AĞLAMA DEĞİL

Gelenekle ilgili bir tuhaf nokta da, ağlamanın normal bir ağlama olmaması. Seremoniye katılan herkes sesli bir şekilde şarkı söyleyerek ağıta benzer bir şekilde ağlıyor. Bu seremoniye bu kadar önem vermelerinin sebebi, gelin olacak genç kızın düğüne kadar bütün mutsuzluğunu bitirip yaşamının devamını huzurlu ve sevinç içerisinde geçireceğine inanmaları.

AĞLAYANA KADAR DÖVÜLÜYOR

Gelin devamlı ağlıyor değil. Ağlamadığı zamanlar da oluyor. Ağlamadığı zamanlar da, gelinin annesi gelini ağlayana kadar dövüyor.



GELİN VE DAMATI TANIŞTIRINA KÜFÜR EDİLİYOR

Düğün geleneklerinden biri de gelinin, kendisini damatla tanıştıran kişiye küfür etmesi. Bunun sebebi ise, "üç kural ve dört erdem"e göre gelinin evliliği üzerinde söz sahibi olmaması. Gelin, çöpçatanlık yapan kişiye ağız dolusu küfür ve hakaret ederek öfkesini atıyor. Şayet bu seremoni yaşanmazsa çöpçatanın lanetli olacağını düşünüyorlar.

AKRABA İLE EVLENMEK YASAK

Bunun yanı sıra Tujia'lara göre akraba ile evlenmek de yasak. Akraba oldukları bilinmese de aynı soyadlı iki insan da, akrabalık bağına sahip olabileceğinden asla evlenemiyor.