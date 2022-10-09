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Kral Charles ile yüzyıllık gelenek bozuldu. Kraliyette bir ilk

İngiltere Kralı III. Charles’ın taç giyme töreninde geçmişin birçok adetinin yer almayacağı belirtildi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 16:29
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Kral Charles ile yüzyıllık gelenek bozuldu. Kraliyette bir ilk

Kral Charles ile yüzyıllık gelenek bozuldu. Kraliyette bir ilk
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Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, tören alışılmışın dışında bir şekilde gerçekleşecek.

Annesinin taç giyme töreninin tersine Kral 3 saat yerine 1 saat süren sade bir tören ile taç giyecek.

Hükümdara altın külçe takdim etmenin de dahil olduğu eski ve zaman alıcı ritüeller, zaman kazanmak için törende yer almayacak.

Sade törenden nasibini binlerce soylu da alacak. Elde edilen belgelere göre, davetli listesi de 8 binden 2 bine düşürülecek.

Başka bir deyişle binlerce soylu törene davet edilmeyecek. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da yeni kralın resmen 3 Haziran'da taç giymesi bekleniyor.

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