İsviçre’den 23 Nisan gösterilerine saldıran PKK’lı teröristlere 6 ay sonra soruşturma: Akılları başlarına yeni geldi

İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’nde katılımcılara saldıran terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik 6 ay sonra soruşturma başlatıldı.



Oda TV'de yer alan habere göre, İsviçre haber ajansı Keystone-SDA’daki habere göre, olayda katılımcılara saldırdığı tespit edilen 17 şüpheliye Basel Başsavcılığının soruşturma açtığı belirtildi.



Şüphelilerin, haklarındaki “huzuru bozma, fiziki zarar ve ciddi fiziki zarara teşebbüs” iddialarına ilişkin sorgulanacağı ifade edildi.



NE OLMUŞTU

Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, çok sayıda Türk'ün katılımıyla 8 Mayıs’ta Basel Meydanı’nda düzenlenmişti.



Festivalin ardından PKK'lı terörist olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmıştı. Olayda en az 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.



Olay üzerine Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu. Polis, saldırıya katıldığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına almış ve Başsavcılık, saldırganlar hakkında adli kovuşturma açmıştı.



Dışişleri Bakanlığı, konu ile ilgili açıklama yaparak şu tepkiyi göstermişti:



“İsviçre’nin Basel kentinde bugün düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa’nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz.”

