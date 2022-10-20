Halk düşmanı PKK'nın TSK'ya karşı kullandığı taktik deşifre oldu. PKK'nın kimyasal silaha maruz kaldı dediği teröristin kahkahalarla güldüğü görüldü. Teröristlerin iftirası çürüdü

Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) arka arkaya yaptığı operasyonlar sonrasında PKK’nın Türkiye’deki terörist sayısı 120’nin altına düştü. Terör örgütünün yurt içinde ve sınır dışında etkisinin kırılmaya başladığı dönemde “kimyasal silah” iddiası, daha önceki benzer yalanları hatırlattı.

HENDEKTE DE AYNI YALAN

Terör örgütü PKK, 2015 ve 2016 yıllarında Güneydoğu bölgesindeki bazı illerde hendek kazarak şehir kalkışması başlattı.

TSK ve polis teşkilatı tarafından bu kalkışma Hendek Operasyonları ile kısa sürede bastırıldı. Örgüt yüzlerce militanını kaybetti. Şehir yapılanması yok olan örgüt, o dönem de “TSK kimyasal silah kullanıyor” iftirasını attı.

Terör örgütü PKK'nın yayın organları, "TSK'nın kullandığı kimyasal silah" iftirasına ilişkin bu görüntüleri paylaştı. Görüntülerin kimyasal silah olmadığı, her savaşta kullanılan standart patlayıcı mühimmat olduğu ortaya çıktı.

Dünya çapında birçok hava kuvvetinin kullandığı bu bombalar, aktif olarak Ukrayna'da, Suriye'de, Irak'ta ve birçok savaşta kullanıldı. Parça tesirlerinin yanı sıra tahkimat veya mağara girişlerini imha edebilen bu bombalar, konvansiyonel silah olarak biliniyor.

Terör örgütü PKK, konvansiyonel bombaların fotoğraflarını ve patlama sonrasında oluşan dumanı, "kimyasal silah" olarak anlatarak TSK'ya yönelik iftira ve yalan kampanyası yürütüyor.

Örgütün "kimyasal silaha maruz kalan terörist" dediği teröristin, kahkahalarla güldüğü görüldü.

Kahkahalarla gülen teröristin görüntüleri, "kimyasal silaha maruz kaldı" yalanı ile PKK yayın organları tarafından servis edildi.

2018’DE DE “KİMYASAL SİLAH” DEDİLER, GÖRÜNTÜLER YALANLADI

TSK, 2018’de Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’e Zeytindalı Harekatı başlattı. PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin kontrolündeki Afrin, TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun başlattığı operasyon sonrasında YPG’nin elinden çıktı. Örgüt, 2018’de de “Türkiye, yasaklı kimyasal silah kullanıyor” yalanına başvurdu.

2019’da TSK topçuları tarafından mevzileri imha edilen YPG’li teröristler, yine “TSK kimyasal silah kullandı” dediler. İddialara ilişkin kullanılan görüntülerin eski ve Suriye İç Savaşı’na ait olduğu ortaya çıktı.

2021’DE DE BENZER YALANLAR

2021’de Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’taki Avaşin – Basyan bölgesindeki terör örgütü PKK kamplarına ve teröristlerine yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı. Operasyonlar boyunca yüzlerce örgüt militanı etkisiz hale getirildi.

HDP milletvekilleri ve terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF yine “Türkiye kimyasal silah kullandı” dedi.

PKK ŞİMDİ NEDEN KİMYASAL SİLAH YALANINA BAŞVURDU

Bugün de TSK Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, PKK’nın 40 yıldır savunmaya hazırladığı ve silahlı eylemlerine başladığı Zap bölgesindeki örgüt militanlarını etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK, bölgede etkisini kaybettiği anlarda özellikle Avrupa’nın çeşitli kentlerinde militanlarına sokağa çıkararak “TSK kimyasal silah kullandı” propagandasına başlıyor.

PKK’nın etkisizleştiği anlarda saha elemanları ile ortaya attığı yalanlar bununla sınırlı değil.

ASKERİ HEZİMETTEN SONRA SİVİL KIYAFET TAKTİĞİ

2018’deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü PKK militanlarının, savaşı kaybettikten sonra kaçmak için sivil kıyafetler giydiği tespit edildi. Bazı örgüt militanlarına da sivil kıyafet giydirerek, “TSK sivilleri vurdu” şeklinde propaganda yapıldı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı resmi açıklama ile iddiaları yalanladı: "TSK, uluslararası hukukça yasaklanan mühimmatlar kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır."

KİMYASAL YALANI İÇİN NE DEDİLER

Almanya'nın Stuttgart, Mannheim, Darmstadrt, Kiel, Freiburg, Hamburg, Frankfurt, Hannover, Münih şehirlerinde, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fransa'nın Paris, Marsilya, Montpellier, Draguignan, ve Bordoeaux şehirlerinde, İsviçre’nin Bern, Basel, Cenevre, Zürih, şehirlerinde, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, Avusturya’nın başkenti Viyana’da ve Yunanistan’ın başkenti Atina’da terör örgütü PKK sempatizanları, eş zamanlı eylem yaptı.

Eylemlerde, örgütün İmralı’daki elebaşı Abdullah Öcalan’ın posteri açıldı, örgüte destek veren dövizler kullanıldı.

HDP’nin cezaevinde bulunan eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla PKK’nın kimyasal iddialarının araştırılmasını istedi.

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu ve sosyal medya fenomeni Salih Gergerlioğlu, TSK’ya yönelik kimyasal silah propagandası için şu ifadeleri kullandı: “Dehşet iddialar var, açıklama yapmak zorundasınız.”

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "İddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç” dedi.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK’ya yakın yayın organı Medya Haber’in yayınına katıldı, TSK’yı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, iftiralara ilişkin şu açıklamalarda bulundu: