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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 17:02
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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı soruşturma başlatıldı. Halk düşmanın PKK'nın kanalına çıkmıştı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi kapsamında Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve 5237 yılı Türk Ceza Kanununun 301/2. maddesi kapsamında Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımzca soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

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Rohan
20.10.2022 17:34
Bir CHP'li olarak söylüyorum görevden alınmalıdır!  
 
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