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PKK'lı kadın terörist dağdan inip öğretmenlik yaptı

PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda bulunan Pınar Ç.'nin yasadışı yollarla Türkiye'ye geldiği ve bir okulda öğretmenlik yaptığı tespit edildi. Jandarma tarafından fiziki takibe alınan terör örgütü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 12:48
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PKK'lı kadın terörist Şanlıurfa'da öğretmenlik yaparken yakalandı

PKK'lı kadın terörist dağdan inip öğretmenlik yaptı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli bayan öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye geldiği istihbaratını elde etti.

Kadın öğretmenin Viranşehir ilçesindeki bir okulda halen öğretmenlik yaptığını tespit eden ekipler, fiziki takibe başladı. Okulda da örgütsel faaliyette bulunduğu iddia edilen terörist Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığının titizlikle planladığı bir operasyonla yakalandı.

 

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Jandarma ekiplerinin uzun süren fiziki takibi sonucu yakalanan Pınar Ç. tutuklanırken ekip aracına bindirildiği sırada gazeteciye 'çekme, yaptığın gerçekten terbiyesizlik' diye konuştu.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI
Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. Yakalanan öğretmenin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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