Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek

Elon Musk'ın otomobil şirketi olan Tesla'nın rakibi elektrikli otomobil devi Nio, akıllı telefon sektörüne girdiğini açıkladı.

Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek

Editör: Özlem KIRAL

Çinli elektrikli otomobil şirketi Nio, 2023’ün üçüncü çeyreğinde ilk telefonunu duyuracağını açıkladı. Çıkacak olan cihaz Nio Phone olarak adlandırılacak. Cihazın düzey akıllı telefon pazarında yeni bir rekabet yaratacağa benziyor.

Nio CEO’su William Li, akıllı telefonunu geliştirme planının ilk olarak 2022 yılında başladığını duyurmuştu. Elektrikli otomobil modelleriyle derin entegrasyon ve gelişmiş bağlantı özellikleri sunacağını aktardı. Nio Phone, geçtiğimiz günlerde Çin’de düzenleyici onayı aldı.

Nio Phone Android ile çalışacak, 5G bağlantısı ve çift SIM kart yuvasına sahip olacak. Telefonun teknik özellikleri ve tasarımı henüz bilinmiyor. Ancak Çinli üretici, daha önce telefonun ES8 SUV’unda kullanılabildiğini gösteren konsept çalışmalar yayınladı.

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