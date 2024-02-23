Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde işe alımlar başladı

Dijital İnsan Kaynakları ve teknoloji şirketi olarak işe alım süreçlerinde aday ve işverenlere yönelik hizmet sunan Yenibiriş, Türkiye’de istihdama değer katacak projeler için iş birlikleri yapmaya devam ettiğini açıkladı.

Bölgesel anlamda sağlayacağı katma değerin yanı sıra ülke ekonomisi için de büyük önem taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi iş sahası için iş ilanları Yenibiriş sistemi üzerinden yayınlanmaya başladı.

Türkiye’den ve yurt dışından önemli yeteneklerin bölgede istihdam fırsatı yakalayabileceği bu projeyle ilgili olarak görüşlerini bildiren Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “Türkiye’nin son yıllardaki üretim gücünü nükleer santral gibi uluslararası ve büyük bir proje içerisinde göreceğiz. Bu çaptaki büyük yatırımlar sadece santralin bulunduğu ilde değil ülke genelinde büyük bir ekonomik hareketlilik sağlar. Bölgenin teknolojik alt yapısı ve nitelikli çalışan istihdamı için yapılacak yatırımlar her alanda ekonomik kalkınmayı destekleyecek nitelikte olacaktır” dedi.

FARKLI ALANLARDAN BİRÇOK MESLEK DALI İÇİN İLAN VAR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali iş ilanlarının Yenibiriş sisteminde farklı meslek dalları için yayınlanmaya başladığının bilgisini veren Karaboğa, “Santral projesinde saha içerisinde birçok meslek dalından adayın kendisine özel ilanları bulabileceği bir iş yelpazesi var. Akkuyu Nükleer Güç Santrali iş ilanları arasında güvenlik elemanı, kaynakçı, çelik montajı için montajcı, şoför, mekanik tesisatçı, ahşap işçisi/marangoz, boya badana ustası gibi mavi ve gri yaka çalışacak personel ilanları yer alıyor. Ancak burada sadece saha içerisindeki çalışanlardan söz etmiyoruz. Proje için mühendisler, beyaz yaka ofis çalışanları gibi farklı alanlarda da iş ilanları var” diye konuştu.