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  • Son anket sonuçlarına göre Erdoğan’a büyük şok. Halkın yüzde 53’ü onaylamıyor

Son anket sonuçlarına göre Erdoğan’a büyük şok. Halkın yüzde 53’ü onaylamıyor

Son anket sonuçlarına göre halkın yüzde 53’ü Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamıyor…

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 21:39
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 22:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son ankette büyük şok. Halkın yüzde 53’ü onaylamıyor

Son anket sonuçlarına göre Erdoğan’a büyük şok. Halkın yüzde 53’ü onaylamıyor
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MetroPOLL Araştırma,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı konusunda yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

28 ilde yapılan araştırmada katılımcılara, "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

YÜZDE 53'Ü ERDOĞAN'I ONAYLAMIYOR

13-17 Ağustos tarihleri arasında 1717 kişi ile yapılan ankette, hata payı +/-2,32 olarak açıklandı.

Vatandaşların yüzde 41,4'ü ise "Evet onaylıyorum" dedi.

Katılımcıların yüzde 53,4'ü "Hayır, onaylamıyorum" yanıtını verdi...

İşte o anket sonuçları:

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ombudsman
27.08.2022 02:49
Fark bu kadarcık mı? Halen halkımızın yüzde 41 i geminin karaya oturduğunun su aldığının farkında değil. Acınacak bir durum. Vay halimize.  
 
TOPRAK
27.08.2022 01:17
Türk Milleti Erdoğan'a artık güvenmiyor. Güvenli lider olarak Fatih Erbakan'ı görüyor. Bu gerçeklik tv söyleşilerinde de dile getirilmeye başlandı. Dodurga seçimlerinde YRP ikinci parti oldu.  
 
Hasan
27.08.2022 00:05
GÖREV , sorumluluk gerektiren bir şey,bu kafasına göre takılıyor. onun için onaylayacak bir durum yok demektir...  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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