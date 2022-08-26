Son anket sonuçlarına göre Erdoğan’a büyük şok. Halkın yüzde 53’ü onaylamıyor

MetroPOLL Araştırma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı konusunda yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

28 ilde yapılan araştırmada katılımcılara, "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

YÜZDE 53'Ü ERDOĞAN'I ONAYLAMIYOR

13-17 Ağustos tarihleri arasında 1717 kişi ile yapılan ankette, hata payı +/-2,32 olarak açıklandı.

Vatandaşların yüzde 41,4'ü ise "Evet onaylıyorum" dedi.

Katılımcıların yüzde 53,4'ü "Hayır, onaylamıyorum" yanıtını verdi...

İşte o anket sonuçları: