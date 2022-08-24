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Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gün programını değiştirerek bazı bakan yardımcıları ve genel başkan yardımcıları ile bir araya gelmesinin nedeninin anket sonuçları olduğunu söyleyen Özgür Özel, "Kararsızlar dağılıyor, AKP'ye dönen yok" ifadelerini kullandı.

Galeri Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:23
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Milli Gazete'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dün apar topar parti kurmaylarını toplamıştı. Erdoğan'ı rahatsız eden anket sonuçlarını açıklandı. CHP'li Özgür Özel, "Kararsızlar dağılıyor, AK Parti'ye dönen yok" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. 

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Son anket sonuçlarında oy oranı giderek düşen AKP hakkında konuşan Özel, kararsız seçmenin geri dönmesini bekleyen Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'a kötü haberi verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gün programını değiştirerek bazı bakan yardımcıları ve genel başkan yardımcıları ile bir araya gelmesinin nedeninin anket sonuçları olduğunu söyleyen Özel, "Kararsızlar dağılıyor, AK Parti'ye dönen yok" ifadelerini kullandı.

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Özel, "Beyefendi bir panikte. Dün paldır küldür 'Toplayın bakalım bir seçimleri konuşalım' dedi.

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Çünkü dün sonuçlarını hepimizin gördüğü o anket çıktı. Anketi görmüş, 'Çağırın, Naci Hoca da gelsin, eskisi de gelsin, yenisi de gelsin. Strateji konuşacağız'. 

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Önceden planlı değil, şehir dışında olup gelemeyenler var. Kravatını yolda bağlayıp geldi millet AKP binasına. 

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Anketteki o büyük kopuştan rahatsız. Hep 'Siz bunları geri çekersiniz' diyordu. Kararsızlar dağılıyor ve AKP dönen mönen yok" diye konuştu.

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GÜNÜN KARİKATÜRÜ
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