AKP'li belediye millet ay sonunu getiremezken festivale tam 4,5 milyon TL harcadı. Yemekten daha çok para yedirmişler

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Gastronomi Festivali için 4,5 milyon TL harcadı.

AKP'li belediye millet ay sonunu getiremezken festivale tam 4,5 milyon TL harcadı. Yemekten daha çok para yedirmişler

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’li Fatma Şahin idaresindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gastronomi Festivali için ödediği para ortaya çıktı. 11 Ağustos’ta ihalesi düzenlenen festival, 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

4,5 MİLYON TL HARCANDI

Belediyenin 7 milyon 178 bin 794 TL’lik maliyet hesabı çıkardığı festivalin ihalesi, 4 milyon 557 bin TL’yle sonuçlandı. Belediye ile “Ankatur Organizasyon” isimli şirket arasında 8 Eylül’de sözleşme imzalandı.

KONUKLARA ÖZEL HEDİYELER HAZIRLANDI

Festival için İstanbul Boğazı'nda tanıtım yapan belediye, etkinliğe yurtiçi ve yurtdışından katılacak konukların uçak biletlerini karşılayacak. Konuklar üç ila beş yıldızlı otellerde konaklayacak. Festival için altı tane sosyal medya tanıtım filmi çektirilecek. Festivale yönelik ihale dosyasından edinilen bilgiye göre, belediye konuklar için özel hediyeler de hazırladı. Festivale katılan sanatçılara yöresel kumaştan kravat, şal ve fular diktirildi. Konuklara birinci sınıf restoranlarda yöresel kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yedirilecek.

akpliler-yine-kendi-midelerine-calisti-gurmeler-icin-4-5-milyon-tl.jpg(Gaziantep Belediyesi geçen yıl da Uluslararası Gurme Festivali düzenlemişti.)

Harcanan paraya, Şahinbey Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Hasan Şencan'dan tepki geldi.

Kentin arka mahallelerindeki öğrencilerin yol ve ulaşım olmadığı için okullarına kilometrelerce yürüyerek ulaşabildiğine dikkat çeken Şencan, şunları söyledi:

“Gaziantep’te yaşamak artık, ‘Survivor gibi’ oldu. Yurttaşlar akşam eve sağ salim ulaşınca şükür ediyor. Çocuklarımızın zorlu yollardan geçip okula gitmeleri gerçekten Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışmıyor. Fatma Hanım’ın bir an önce hayal dünyasından çıkıp, gerçek hayat ile yüzleşmesi gerekiyor. Zengin çocuklarının yolu altın varaklı, yoksul çocukların yolu dağ yolu olmuş. Bu düzen bir gün bitecek, bekliyoruz.”

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