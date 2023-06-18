AKP’li belediye parayı sabuna ve havluya harcadı kasada 5 kuruş kalmadı

İlçesindeki muhtarı tehdit edip muhtarlık binasını yıkma kararı alan, adının yazdığı sabunları ve havluları halka dağıtan İstanbul’daki Bahçelievler Belediye Başkanı AKP’li Hakan Bahadır yine tartışma yaratacak bir karara imza attı.



Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Bahçelievler Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda, 479 milyon 579 bin TL’lik ek bütçe teklifi görüşüldü. Ek bütçenin belediyenin yeşil alan olan arsalarının satışı ile oluşturulacağı ve bu şekilde kaynak sağlanacağı açıklandı.

Teklif, deprem tehlikesine ve Bahçelievler’in en az yeşil alana sahip ilçelerden biri olmasına, CHP’li meclis üyelerinin de itiraz etmesine rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerini oy çokluğuyla kabul edildi.

YEŞİL ALANLAR SATILACAK

Bahçelievler Belediye Meclis Grubunun Basın Sözcüsü Temel Polat ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bahçelievler Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi’nde, ek ödenek talebinde bulunuldu. CHP Meclis Grubu, 497 milyon 579 bin TL’lik ek ödenek verilmesi talebine ve ek ödenek kaynakları için yeşil alan satılması talebine itiraz etmişti. Mevcut yönetim, normalde 2023 yılı içinde harcanması gereken bütçeyi yılın ilk beş ayında bilinçsizce ve hunharca harcadı. Belediye Başkanı’nın ismi suya, sabuna, havluya, çay tabağına yazıldı. SMS sistemi ile günlerce, binlerce vatandaşımıza mesajlar atıldı. Tüm bunlara maalesef belediyemizin bütçesi yetmemiştir ve yetmeyecektir” dedi.



“Reklam ve promosyon belediyeciliği yapıyorlar” diyen CHP’li Polat sözlerine şöyle devam etti: “Belediyenin ve Bahçelievlerli yurttaşlarımızın parasının amansızca, bilinçsizce harcanmasına izin vermeyeceğiz.



İsraf belediyeciliğinin bitmesi Bahçelievler’in kendisine yaraşır bir kent gibi yönetilmesine israf, reklam ve promosyon belediyeciliğinin bitmesine az kaldı”



SABUN, AÇACAK, HAVLU…



AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin 2022 yılındaki bazı harcamaları gündem olmuştu. Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın adının yazdığı kalıp sabunlara 234 bin TL, kapak açacağına 253 bin TL ve havlulara ise 244 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı. Belediye 722 bin TL’ye de hurma satın almıştı.