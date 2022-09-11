AKP Gençlik Kolları Başkanı yalanın dozunu artırdı. Metrobüs kazasında ölü sayısının sayılamayacak kadar çok olduğunu söylemişlerdi

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Tv100'de yayınlanan "Pınar Işık Ardor ile Pazar Siyaseti" programında konuştu.

Programda, gündeme ve 2023 seçimlerine ilişkin Pınar Işıkdor'un sorularını yanıtlayan İnan, Avcılar'daki metrobüs kazası sırasında çekilen ve gündem olan AKP Gençlik Kolları'nın videosu ile ilgili de açıklamada bulundu.

Birgün'ün aktardığına göre, İnan, o videoyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek şunları söyledi:

"Vatandaşımızla bir arada oldular. Hiç olmazsa orada vatandaşlarımıza destek olmak için orada... ve en kısa sürede giden arkadaşlarımız. Peki şunu sormak istiyorum; Belediye Başkanı neredeydi? Belediye başkanı her felakette olduğu gibi zannediyorum ki öngörüm tatildeydi. Öyle 1 gün sonra gelip "ben nasıl rant devşiririm, nasıl bu işi birisine ihale ederim"... İşin esasını konuşmadan tam 3 senedir bu otobüs sıkıntıları, duran otobüsler, şoförsüz otobüsler İstanbul bütünü olmuşken, bu kazayla ilgili hiç bir açıklama yapmazken çıkıp burada bir tane 18 yaşındaki kızı günah keçisi ilan etmeyi çok büyük bir fırsatçılık olarak görüyorum. Bu videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılırak fırsatçılık yapılmasına itiraz ediyorum. 18 yaşındaki bir kıza linç kampanyası başlatıldı. Bu kızı araçsallaştırıp işin içinden çıkmayı fırsatçılık olarak değerlendiriyorum."

İMAMOĞLU KAZAZEDELERİ ZİYARET ETMİŞTİ

İmamoğlu, kazadan kısa süre sonra yaralıları hastanede ziyaret etmiş, ardından kazanın olduğu bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Kazanın ardından video çeken AKP Gençlik Kolları üyesi bir genç, "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz." demişti.