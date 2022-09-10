İBB yayınladı: İşte metrobüs kazası öncesi şoförün fenalaştığı o anlar. Çarpışmadan hemen önce “Ambulans çağırın kötü oluyorum” dedi

İBB, Avcılar'da dün akşam meydana gelen ve 117 kişinin yaralandığı metrobüs kazası ile ilgili Metrobüs şoförünün baygınlık geçirdiği "ambulans çağırın çok kötü oluyorum' dediği görüntü ve ses kayıtlarını yayınladı.



Kayıtlarda aracın 36 km hızla gittiği ve şoförün yardım istediği görülüyor.



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