İmamoğlu'nun metrobüs kazasının olduğu gün nerede olduğu ortaya çıktı. Sabah Gazetesi konserdeydi demişti

Avcılar’da geçtiğimiz günlerde korkunç bir metrobüs kazası meydana gelmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Sabah Gazetesi dün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.

Buna göre, geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen metrobüs kazasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 4,5 saat Kemerburgaz Kent Ormanı’nında konser izlemişti. Ancak, Odatv iddiayı İBB yetkililerine sorarak doğru olmadığını ortaya çıkarmıştı.

Sabah Gazetesi ise odatv’nin iddialarına yanıt vermemişti. Odatv, iddialarının derinine inerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cuma akşam ki programına ulaştı. Buna göre İmamoğlu saat 18:00 sularında Kemerburgaz Kent Ormanı’nda danışmanı Ertan Yıldız ile buluşuyor. Buluşmadan 30 dakika sonra metrobüs kazası meydana geliyor.

18:45’de İmamoğlu’na ilk bilgiler ulaştırılıyor. İmamoğlu kazayla ilgili gelişmeleri Kemerburgaz’dan takip ediyor. Olay yerindeki yetkililerin, alan çalışmasının yoğun sürdüğünü ve İBB Başkanı’nın bölgeye gelmesinin çalışmaları aksatabileceği bilgisi üzerine programına devam etme kararı alıyor.

YALAN ÇÖKTÜ

İmamoğlu’nun Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gelmesinin sebebi ise Sabah’ın iddia ettiği gibi konser izlemek değil. Zaten konser saatinden 3 saat önce bölgeye geliyor. Buranın seçilme nedeni, daha sonra gideceği asıl buluşmaya en yakın lokasyon olması. İmamoğlu danışmanının ardından, saat 20:00’ye doğru İYİ Parti İBB Meclis Grup başkanvekili İbrahim Özkan’ı aynı yerde kabul ediyor. Ve asıl durağına saat 20:30 sularında hareket ediyor. Kısa süre sonra da varıyor.

DAVUTOĞLU’NUN EVİNDE ORTAYA ÇIKTI

Gidilen yer, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun evi. Ev Göktürk’te. Yani Kemerburgaz Kent Ormanı’nda çok yakın ve aynı bölgede. Davutoğlu’nun evinde 2 isim görüşürken saat 21:15 sularında İmamoğlu’na metrobüs yolunun normale döndüğü bilgisi ulaşıyor. Kaza nedeniyle görüşme daha kısa tutuluyor. 21:50 sularında İBB Başkanı, Davutoğlu’nun evinden ayrılıp önce Avcılar’a gidiyor. Burada hastanede yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Ardından da olay yerinde son durumla ilgili bilgi alıyor. İBB Başkanı’nın ziyaretlerinden fotoğrafların gelmesi de 1 saati buluyor ve ardından sosyal medya ekibi ziyaretleri gece yarısına doğru kamuoyuyla paylaşıyor.

NE OLMUŞTU?

Avcılar'da metrobüsler kafaya kafaya çarpışmıştı. Kazada 100'e yakın kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Kazadan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nerede olduğu ise merak konusu olmuş ve Sabah Gazetesi tarafından ortaya bir iddia atılmıştı.