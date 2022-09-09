Çapa Tıp acilinde skandal. Metrobüs kazası sonrası yaralılar 15 dakika acil önünde bekletildi. Beyin cerrahı yok denildi

Yeniçağ Özel – İstanbul

Bugün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar'da iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 23 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp acilinde yaşanan skandal 'yok artık' dedirtti.

YARALILARI 15 DAKİKA ACİL ÖNÜNDE BEKLETTİLER

Kaza sonrası İstanbul Çapa Tıp Fakültesi aciline getirilen üç yaralının beyin cerrahı olmaması nedeniyle içeri alınmadığı ve 15 dakika bekletildiği öğrenildi.

Kanlar içinde gelen yaralılar 15 dakika bekletildikten sonra ilk müdahale ve röntgen çekimleri için içeri alındığı ama gerekli olması halinde müdahale edecek beyin cerrahının hala hastanede olmadığı gelen bilgiler arasında…

DOKTORLARA HAKARETLER GÜNDEM OLMUŞTU

Özellikle pandemi döneminde ağır şartlarda büyük özveri ile çalışan doktorlarımızla ilgili iktidar çevrelerinden gelen hakaretamiz açıklamalar gündem olmuş, yurt dışına gitmeyi düşünen doktorlar için “ giderse gitsinler” ifadeleri kullanılmıştı