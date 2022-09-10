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  • İmamoğlu metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti: İçtenlikle özür dilerim

İmamoğlu metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti: İçtenlikle özür dilerim

Avcılar'da yaşanan ve 99 vatandaşın yaralandığı kaza sonrası yaralıları hastanede ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim" dedi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 01:47
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İmamoğlu metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti: İçtenlikle özür dilerim

İmamoğlu metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti: İçtenlikle özür dilerim
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İstanbul'da Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 99 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralanan vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehirr Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

İmamoğlu, hastane ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."

İmamoğlu, hastanelerde yaralıları ziyaret ettikten sonra kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.

 

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Geçmiş olsun İstanbullular
10.09.2022 01:59
Şükürler olsun Rabbime can kaybı yok,çok geçmiş olsun İstanbul yaralilarada acil şifalar dilerim,İmamogluna duyarlılığı için de ayrıca teşekkürler,Rabbim bir daha yaşatmasın insallah  
 
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