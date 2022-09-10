İmamoğlu metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti: İçtenlikle özür dilerim

İstanbul'da Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 99 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralanan vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehirr Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

İmamoğlu, hastane ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."

İmamoğlu, hastanelerde yaralıları ziyaret ettikten sonra kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.