AKP Gençlik Kolları müthiş fikirle Starbucks’a gidip yer kapatma eylemi yaptı

AKP Gençlik Kolları İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarını protesto etmek için Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını "kapatma" için şubelerde topluca masalara oturma eylemi düzenledi.

Eylemde, Filistin bayrağı motifli atkılar takan AKP'li gençler, Starbucks'ın şubelerinde topluca masalara oturdu.

Eyleme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "AK Parti Gençlik Kolları (AK Gençlik) olarak 81 İlimizde ve tüm ilçelerimizdeki Starbucks şubelerinin içerisinde Filistin atkılarımızla yarım saat boyunca oturarak 'yer kapatma eylemi' gerçekleştiriyoruz. Bu eylemimiz, soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'e ve destekçilerine 'Dur!' demek içindir. Bu barışçıl eylemimizin amacı çocukları, kadınları ve hastaneleri hedefleyen bombalara karşı durmaktır” ifadelerini kullandı.