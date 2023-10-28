İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle 2 İlde Starbucks şubelerine saldırı

Editör: Cemile Balcı

İsrail Filistin krizi sürüyor. İsrail art arda Gazze’yi bombalıyor ve binlerce sivil hayatını kaybetti. İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle Diyarbakır ve Gaziantep'de Starbucks şubelerine saldırı yapıldı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir AVM’nin giriş katında bulunan Starbucks şubesinde meydana geldi. İsrail’i protesto için toplanan bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle, Starbucks şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi.

İş yerinde büyük çapta hasar oluşurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Aynı zamanda Gaziantep'teki bir şubenin de talan edildiği ortaya çıktı.

MC DONALDS'A SALDIRI

Öte yandan 1 hafta önce de İstanbul’da İsrail’e tepki gösteren bir grup protestocu Mc Donalds şubesine saldırdı. Ellerinde Filistin bayrakları ile saldıran grup Levent şubesinin camlarını yerlerini bir etti.