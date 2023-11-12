Starbucks’ta oturan gençlerin içeceklerini alıp zorla masalarından kaldırdılar. Şehir eşkıyaları!

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından ateş çemberine dönen İsrail-Filistin hattında çatışmalar devam ederken Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Gazze'de okul, hastane ve diğer kamu binalarına saldırılar dünya kamuoyunda da tepki çekerken İsrail'e desteğini açıklayan ve İsrail menşeli ürünlere yönelik boykotlar da yapıldı.

MÜŞTERİLERİN İÇECEKLERİNE EL KOYDULAR

Türkiye'de de birçok ilde bu şirket ve ürünlere boykotlar devam ederken İzmit'te bir grup, Starbucks'ta protesto gerçekleştirdi.

İzmit'te çekildiği iddia edilen görüntülerde bir Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren grup, müşterilerin kahvelerini zorla alarak yere döktü. Güvenlik görevlilerin ise o anları izlemekle yetindiği dikkatlerden kaçmadı.



TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyerek protestoya tepki gösterdi.

Öte yandan dün sosyal medya hesabından daha önce Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Uğur Koş isimli bir şahsın Kocaeli'nde bugün saldırıya uğrayan Starbuks'ı hedef gösterdiği ortaya çıktı.

DÜN STARBUCKS’I HEDEF GÖSTERMİŞLER

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ikamet eden ve 10 Kasım 2018’de yaptığı paylaşımın Atatürk’e hakaret içerdiği gerekçesiyle gözaltına alınan, ardından da tutuklanan Uğur Koç isimli şahıs, bir süre sonra yapılan itirazlar neticesinde serbest bırakılmıştı.

Üzerinde yaşadığı toprakların kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Kemal Paşa tatlısı üzerinden dalga geçen bu şahıs, uzun süredir, gündemde yoktu. Atatürk düşmanlığı ile bilinen ve bir süre önce yaşamını yitiren Kadir Mısıroğlu’nu, Facebook’ta profil fotoğrafı yapan Uğur Koç, dün yaptığı son paylaşımında Starbucks’ı hedef aldı.

“EN İŞLEK, EN KALABALIK STARBUCKS BEKLESİN BİZİ”

Uğur Koç, dünkü paylaşımında noktası virgülüne şu ifadeleri kullandı: “Yarın Kocaeli'nin en işlek, en kalabalık Starbucks'ı beklesin bizi. Müşterilerine Ebu Ubeyde'yi dinleteceğiz. Bu saatten sonra Kocaeli'de hiçbir yahudi destekçisi işletmeye huzur yok.”