3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'li Bülent Turan Engelliler Günü'nü 'kutladı' tepki gelince tweeti sildi

AKP'li Bülent Turan Engelliler Günü'nü 'kutladı' tepki gelince tweeti sildi

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın “Engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü yürekten kutluyor, esenlikler diliyoruz. Bir gün değil, her gün yanınızdayız.” tweeti büyük tepki topladı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 13:59
Takip Et

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Engelliler Günü'nü 'kutladı' tepki gelince tweeti sildi

AKP'li Bülent Turan Engelliler Günü'nü 'kutladı' tepki gelince tweeti sildi
+
Aa
-

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği’nin kurucu başkanı ve yıllardır bu konuda sivil toplum çalışmaları yapan avukat-aktivist Sedef Erken, Turan’a “3 Aralık kutlanmaz” diye yanıt verdi.

Erken, Turan’a verdiği yanıtta, “Siz bu konuyu belli ki hiç bilmiyorsunuz, partinizin grup başkan vekilisiniz, hiç mi verilen soru önergelerini okumuyorsunuz, hiç mi istatistiklere bakmıyorsunuz, engelli anneleri çalışamıyor, emekli olamıyor, açtık açıyoruz dediğiniz kadrolara atama yapılmıyor, haberiniz yok mu?” dedi.

Sedef Erken, Turan’a verdiği yanıta şöyle devam etti: “Bir de günümüzü kutlamışsınız, kutlanmaz diyoruz beyefendi 3 Aralık kutlanmaz. Bu günü anlamak istiyorsanız bir tekerlekli sandalyeye binin o meclis binasından 500 metre ilerleyebilin size ödül vereceğiz. Daha kaldırımda yürüyemiyor engelliler bu ülkede peheey.”

Turan’ın paylaşımı, Erken haricinde de birçok kişinin tepkisini çekti. Turan, tweetini, paylaşmasının üzerinden üç saat geçmeden sildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Coşkun
3.12.2022 14:10
Bunlar dunyadan bi haber. Görmedikleri engellileri birde daima yanındayız diye tweet atıyor  
 
Haddimi bilmem lazım.
3.12.2022 14:08
Benden de cahilmiş.  
 
İşin Doğrusu
3.12.2022 14:07
Sinekten yağ çıkmaz lütfen....  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
2
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Motorine zam 
3
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
4
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
5
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
6
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
7
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿918 internet sitesine erişim engellendi
﻿918 internet sitesine erişim engellendi
﻿918 internet sitesine erişim engellendi
﻿20 bin kadını bilgilendirdi. Dünya Kanser Günü'nde ameliyat olup ikinci kez hastalığı yendi
﻿20 bin kadını bilgilendirdi. Dünya Kanser Günü'nde ameliyat olup ikinci kez hastalığı yendi
﻿20 bin kadını bilgilendirdi. Dünya Kanser Günü'nde ameliyat olup ikinci kez hastalığı yendi
﻿Otlayan gebe manda maganda başından vurarak öldürdü
﻿Otlayan gebe manda maganda başından vurarak öldürdü
﻿Otlayan gebe manda maganda başından vurarak öldürdü
﻿Ege Denizi'nde art arda depremler
﻿Ege Denizi'nde art arda depremler
﻿Ege Denizi'nde art arda depremler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.