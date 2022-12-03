AKP'li Bülent Turan Engelliler Günü'nü 'kutladı' tepki gelince tweeti sildi

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği’nin kurucu başkanı ve yıllardır bu konuda sivil toplum çalışmaları yapan avukat-aktivist Sedef Erken, Turan’a “3 Aralık kutlanmaz” diye yanıt verdi.



Erken, Turan’a verdiği yanıtta, “Siz bu konuyu belli ki hiç bilmiyorsunuz, partinizin grup başkan vekilisiniz, hiç mi verilen soru önergelerini okumuyorsunuz, hiç mi istatistiklere bakmıyorsunuz, engelli anneleri çalışamıyor, emekli olamıyor, açtık açıyoruz dediğiniz kadrolara atama yapılmıyor, haberiniz yok mu?” dedi.



Sedef Erken, Turan’a verdiği yanıta şöyle devam etti: “Bir de günümüzü kutlamışsınız, kutlanmaz diyoruz beyefendi 3 Aralık kutlanmaz. Bu günü anlamak istiyorsanız bir tekerlekli sandalyeye binin o meclis binasından 500 metre ilerleyebilin size ödül vereceğiz. Daha kaldırımda yürüyemiyor engelliler bu ülkede peheey.”



Turan’ın paylaşımı, Erken haricinde de birçok kişinin tepkisini çekti. Turan, tweetini, paylaşmasının üzerinden üç saat geçmeden sildi.





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