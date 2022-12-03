'Ekonomi çok iyi geçinebiliyorum' diyen adam borç aldığı arkadaşıyla karşılaştı: Oğlum, daha geçen gün benden kira parası istemedin mi?

YouTube’da yayın yapan “Yurttaş TV” vatandaşlara ekonominin gidişatını sordu.



Röportaja katılan ve Erdoğan’ı desteklediğini belirten bir vatandaş “Ekonomiden memnunum. Ekonomik açıdan gerçekten zor durumda olan bir insan göremiyorum.” dedi.



“NASIL GEÇİNİYORSUN? YALANCI”

Muhabir “Sen geçinebiliyor musun?” sorusunu yöneltirken AKP’li vatandaş, “Ben geçinebiliyorum çok şükür. Mesela benim kiram 2.500 lira…” dediği sırada röportajı veren adamın arkadaşı “Daha geçenlerde benden kira parası istemedin mi? Nasıl geçiniyorsun? Yalancı.” sorularını arkadaşına yöneltti. Bir an neye uğradığını şaşıran adam cevap olarak şu sözleri söyledi:



"ABİ EKONOMİ GÜZEL, VALLAHİ GÜZEL!"

“Geçiniyorum. Durumumdan memnunum açıkçası. Allah’a şükür. Ayıptır söylemesi; günlük güzel paralar kazanıyorum. Abi ekonomi güzel, vallahi güzel! Güzel değil mi lan? Ben evlenmiyorum bekarlık sultanlıktır.”



SURİYELİ EŞİ TARAFINDAN DOLANDIRILMIŞ

Devamında ise sokak röportajı daha ilginç bir hale geldi. Arkadaşını yalancılıkla suçlayan diğer adam, “Geçen sene evlendiğin Suriyeli kadın seni dolandırmadı mı? Bütün mal varlığını alıp kaçmadı mı?” sorusunu sordu. Adam ise “17 bin lira paramı çaldı kaçtı, dolandırdı. Bir gün evli kaldık.” demekle yetindi.



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