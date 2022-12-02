3.500 TL maaşla her gün et yiyorum her gün içiyorum dedi gençler ağzının payını verdi. Çıkart telefonunu diyenlerden sonra böyle bir türedi

2023 seçimlerine az bir süre kala sokak röportajlarından da ilginç videolar gelmeye devam ediyor.



3.500 TL maaş aldığını belirten AKP'li bir adam, “Her gün içiyorum, her gün de et yiyorum yemin ediyorum.” dedi. Başka bir vatandaş ise “Sen Almanya’da mı yaşıyorsun?” sorusunu yönelterek tepki gösterdi.



Devamında 1000 lira kira ödediğini belirten adama “Nerede oturuyorsun 1000 liraya?” yanıtı geldi.



Çevrede bulunan bir vatandaş ise “Senin gibiler yüzünden deliriyorum! Senin gibiler konuştukça gençler sinirleniyor!” sözleriyle adama isyan etti.



AKP’li vatandaşın “Damarımdaki kan kalbimdeki iman baba Recep Tayyip Erdoğan” sözleri de dikkatlerden kaçmadı.



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