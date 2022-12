3.500 TL maaşla her gün et yiyorum her gün içiyorum dedi gençler ağzının payını verdi. Çıkart telefonunu diyenlerden sonra böyle bir türedi

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:50

Son Güncelleme: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:04 Takip Et

Çıkart telefonunu diyenlerden sonra böyle bir türedi. 3.500 TL maaş alıyorum her gün et yiyorum, her gün içiyorum dedi gençler ağzının payını verdi