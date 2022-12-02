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  • 3.500 TL maaşla her gün et yiyorum her gün içiyorum dedi gençler ağzının payını verdi. Çıkart telefonunu diyenlerden son

3.500 TL maaşla her gün et yiyorum her gün içiyorum dedi gençler ağzının payını verdi. Çıkart telefonunu diyenlerden sonra böyle bir türedi

Çıkart telefonunu diyenlerden sonra böyle bir türedi. Sen nerede yaşıyorsun dayı. Erdoğan yanlısı bir vatandaş “3.500 TL maaş alıyorum, her gün de içiyorum, her gün et yiyorum.” dedi, çevredekiler tepki gösterdi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:50
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Çıkart telefonunu diyenlerden sonra böyle bir türedi. 3.500 TL maaş alıyorum her gün et yiyorum, her gün içiyorum dedi gençler ağzının payını verdi

3.500 TL maaşla her gün et yiyorum her gün içiyorum dedi gençler ağzının payını verdi. Çıkart telefonunu diyenlerden sonra böyle bir türedi
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2023 seçimlerine az bir süre kala sokak röportajlarından da ilginç videolar gelmeye devam ediyor.

3.500 TL maaş aldığını belirten AKP'li bir adam, “Her gün içiyorum, her gün de et yiyorum yemin ediyorum.” dedi. Başka bir vatandaş ise “Sen Almanya’da mı yaşıyorsun?” sorusunu yönelterek tepki gösterdi.

Devamında 1000 lira kira ödediğini belirten adama “Nerede oturuyorsun 1000 liraya?” yanıtı geldi.

Çevrede bulunan bir vatandaş ise “Senin gibiler yüzünden deliriyorum! Senin gibiler konuştukça gençler sinirleniyor!” sözleriyle adama isyan etti.

AKP’li vatandaşın “Damarımdaki kan kalbimdeki iman baba Recep Tayyip Erdoğan” sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

yenicaggazetesi.com.tr
 

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Ali yazar
2.12.2022 16:01
Ne güzel 3.500₺ile geçinebilmek Asgari ücretin bu dürüst vatandaşımızın beyanına göre dusurelim  
 
sadettin
2.12.2022 16:00
bu sabunluk düpedüz yalan söylüyor.  
 
Osman
2.12.2022 15:58
Delinin teki kuyuya bir taş atar kırk akıllı çıkaramaz.Bunlar çorbayı çatalla içenlerden.  
 
TÜM YORUMLAR (27)
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